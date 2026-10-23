दीपावली से पहले राजस्थान के इस शहर में मिला अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा, गोदाम में छिपाकर रखे थे करोड़ों के पटाखे

कार्रवाई में डीएसटी टोंक की टीम से उपनिरीक्षक ओमप्रकाश, सहायक उपनिरीक्षक शरीफ मोहम्मद, हेड कांस्टेबल हंसराज तथा कांस्टेबल राजेश, राधाकिशन, राधामोहन, रुकमकेश, प्रधान, विक्रान्त और शिवपाल शामिल रहे। वहीं, देवली थाना पुलिस की टीम में निरीक्षक प्रीति रत्नू, उपनिरीक्षक महावीर, सहायक उपनिरीक्षक गोपाल सिंह, भारत सिंह, सत्यनारायण तथा कांस्टेबल मनीष, रामकिशन, धारासिंह, रामसिंह, मुकेश और कांस्टेबल चालक प्रभुलाल शामिल रहे। दीपावली से पहले की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस अवैध पटाखों के भंडारण और उनसे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।