22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

अलवर

Rajasthan Crime: 15 महीने पहले पत्नी को छोड़ लिव-इन में रहने लगा, फिर क्यों की प्रेमिका की हत्या? आरोपी प्रेमी ने खोला राज

उद्योग नगर थाना क्षेत्र के नाहरपुर एमआइए में किराए के कमरे में प्रेमिका कुमकुम चौधरी की हत्या कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार कर लिया।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Oct 22, 2026

Alwar Live In Partner Murder

मृतका कुमकुम व आरोपी प्रेमी योगेश। फोटो: पत्रिका

अलवर। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के नाहरपुर एमआइए में किराए के कमरे में प्रेमिका कुमकुम चौधरी की हत्या कर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी योगेश कुमार (25) निवासी मांट मूला, थाना मांट, जिला मथुरा (उत्तर प्रदेश) का रहने वाला है। वह महिला के साथ पिछले करीब 15 महीने से लिव इन में रह रहा था। मोबाइल में नई फेसबुक आइडी बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने कंबल से महिला का मुंह और गला दबा दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 18 अक्टूबर को उद्योग नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति किराए के कमरे में अपनी प्रेमिका की हत्या कर फरार हो गया है। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना के बाद से फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने उसे मथुरा से डिटेन किया। पूछताछ और अनुसंधान के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

दोनों पहले से शादीशुदा, महिला के थे दो बच्चे

पुलिस के अनुसार मृतका और आरोपी योगेश कुमार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे और बचपन से एक-दूसरे को जानते थे। करीब आठ साल पहले महिला की शादी हुई थी और उसके दो बच्चे थे। योगेश की भी दूसरी महिला से शादी हो चुकी थी। करीब दो महीने पहले उसकी पत्नी के बेटा हुआ था। इसके बाद वह महिला को साथ नहीं रखना चाहता था और उसके साथ मारपीट करता था। करीब दो साल पहले महिला के ससुराल पक्ष को दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली थी। इस संबंध में वृंदावन थाने में योगेश के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। बाद में महिला को ससुराल पक्ष ने छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों अलवर में किराए के कमरे में रहने लगे।

कुमकुम को शक का था कि किसी दूसरी लड़की से बात करता है योगेश

पुलिस के मुताबिक, योगेश ने मोबाइल में नई फेसबुक आईडी बनाई थी। इस पर कुमकुम को शक हुआ कि वह किसी अन्य लड़की से बात करता है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और योगेश ने कंबल से महिला का मुंह व गला दबा दिया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपी फरार हो गया।

‘बच्चों को कैसे बताऊंगा कि उनकी मम्मी अब नहीं रही’, सड़क पर पत्नी का शव देख बिलखता रहा पति

ये भी पढ़ें
Alwar Road Accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026 09:11 am

Published on:

22 Oct 2026 09:11 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan Crime: 15 महीने पहले पत्नी को छोड़ लिव-इन में रहने लगा, फिर क्यों की प्रेमिका की हत्या? आरोपी प्रेमी ने खोला राज

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बच्चों को कैसे बताऊंगा कि उनकी मम्मी अब नहीं रही’, सड़क पर पत्नी का शव देख बिलखता रहा पति

Alwar Road Accident
अलवर

Rajasthan: घर से अगवा 22 माह का मासूम यूपी से बरामद, बिहार निवासी आरोपी गिरफ्तार

Behror police
अलवर

Neemrana: नीमराणा से अगवा 22 माह का मासूम यूपी से सकुशल बरामद, आरोपी गिरफ्तार

neemrana kidnapping case
अलवर

Alwar News: अलवर में रोडवेज बस की टक्कर से सरकारी अध्यापिका की मौत, जयपुर रोड जाम

alwar road accident
अलवर

अलवर में पुलिस शहीद दिवस: अमर जवानों को श्रद्धांजलि, वीरांगनाओं का किया सम्मान

alwar police martyrs day
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.