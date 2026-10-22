Rajasthan Crime: 15 महीने पहले पत्नी को छोड़ लिव-इन में रहने लगा, फिर क्यों की प्रेमिका की हत्या? आरोपी प्रेमी ने खोला राज

पुलिस के अनुसार मृतका और आरोपी योगेश कुमार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे और बचपन से एक-दूसरे को जानते थे। करीब आठ साल पहले महिला की शादी हुई थी और उसके दो बच्चे थे। योगेश की भी दूसरी महिला से शादी हो चुकी थी। करीब दो महीने पहले उसकी पत्नी के बेटा हुआ था। इसके बाद वह महिला को साथ नहीं रखना चाहता था और उसके साथ मारपीट करता था। करीब दो साल पहले महिला के ससुराल पक्ष को दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली थी। इस संबंध में वृंदावन थाने में योगेश के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। बाद में महिला को ससुराल पक्ष ने छोड़ दिया, जिसके बाद दोनों अलवर में किराए के कमरे में रहने लगे।