‘बच्चों को कैसे बताऊंगा कि उनकी मम्मी अब नहीं रही’, सड़क पर पत्नी का शव देख बिलखता रहा पति

हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने बस को आगे नहीं जान दिया आर शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे जयपुर रोड पर करीब ढाई घंटे जाम लगा रहा। सूचना पर सीओ सिटी राजेश कसाना और एडीएम सिटी अंबालाल मीणा मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया और शव को अस्पताल भिजवाया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हादसे वाली जगह पर उसी दिन से ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू कराया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। इस दौरान अरावली विहार, अखैपुरा थाना सहित कई थानाधिकारी मौके पर मौजूद रहे।