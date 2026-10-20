Alwar News: 5 महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, डेढ़ साल से लिव-इन में रह रही थी; पार्टनर पर हत्या का आरोप

अलवर। राजस्थान के अलवर में पांच महीने की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के नाहरपुर में किराए के मकान में रह रही 28 वर्षीय कुमकुम का शव कमरे में फर्श पर बिछे गद्दे पर मिला। महिला पिछले करीब डेढ़ साल से योगेश कुमार के साथ पति-पत्नी की तरह रह रही थी। घटना के बाद महिला के परिजनों ने योगेश पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल महिला की मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।