17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

टोंक

Tonk : टोंक में बॉबी देओल की वेब सीरीज ‘आश्रम 4’ की होगी शूटिंग, मांगी है अनुमति, यहां बनी थी ये 2 मशहूर फिल्में

Web Series Ashram Shooting : फिल्म अभिनेता बॉबी देओल की चर्चित वेब सीरीज आश्रम के चौथे सीजन की शूटिंग टोंक जिले में किए जाने की तैयारी सामने आई है। इसके लिए गहलोद पुलिया पर शूटिंग की अनुमति मांगी गई है।
2 min read
Google source verification

टोंक

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 17, 2026

bobby deol web series ashram 4 will be shot in tonk permission is sought

Tonk : टोंक. बनास नदी और बॉबी देओल। फाइल फोटो पत्रिका

Tonk : टोंक जिले की ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक स्थलों पर एक बार फिर फिल्म जगत की नजर है। फिल्म अभिनेता बॉबी देओल की चर्चित वेब सीरीज आश्रम के चौथे सीजन की शूटिंग टोंक जिले में किए जाने की तैयारी सामने आई है। इसके लिए गहलोद पुलिया पर शूटिंग की अनुमति मांगी गई है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर विनोद कुमार मीना ने पुलिस अधीक्षक के साथ टोंक और पीपलू उपखंड अधिकारी को पत्र जारी किया है। अनुमति प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही जिले में फिल्मांकन की संभावनाएं बढ़ी है। हालांकि शूटिंग की तारीख, अवधि और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

गहलोद पुलिया पर प्रस्तावित शूटिंग से टोंक की लोकेशन एक बार फिर बड़े पर्दे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे सकती है। फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए किसी स्थान का चयन उसकी भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण और कहानी की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। गहलोद क्षेत्र की लोकेशन को लेकर मांगी गई अनुमति इसी दिशा में एक महत्तवपूर्ण कदम है। शूटिंग की अनुमति मिलने और कार्यक्रम तय होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यहां किस तरह के दृश्य फिल्माए जाएंगे।

पहले भी बॉलीवुड में दिखा टोंक

टोंक जिला फिल्मांकन के लिहाज से नया नहीं है। जिले की ऐतिहासिक इमारतें, बावड़ियां और बनास नदी का प्राकृतिक परिवेश पहले भी फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर चुका है। वर्ष 2005 में रिलीज हुई शाहरुख खान और रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म पहेली की शूटिंग टोंक जिले के टोडारायसिंह स्थित ऐतिहासिक हाड़ी रानी की बावड़ी में हुई थी। अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और ऐतिहासिक पहचान के कारण यह स्थल फिल्म के दृश्यों के लिए खास रहा।

इसी तरह कमाल अमरोही के निर्देशन में बनी ऐतिहासिक फिल्म रजिया सुल्तान के कुछ दृश्यों और गीतों की शूटिंग भी टोंक जिले में बनास नदी के रेतीले क्षेत्र में हुई थी। हेमा मालिनी अभिनीत इस फिल्म में ऐतिहासिक परिवेश को दर्शाने के लिए प्राकृतिक और रेगिस्तानी लोकेशन का उपयोग किया गया था। इससे टोंक जिले के प्राकृतिक भू-दृश्यों को बड़े पर्दे पर पहचान मिली।

स्थानीय पर्यटन को मिल सकती है पहचान

फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग किसी क्षेत्र की पहचान बढ़ाने का माध्यम बन सकती है। यदि आश्रम-4 की शूटिंग गहलोद पुलिया पर होती है। तो टोंक की यह लोकेशन भी दर्शकों के बीच चर्चा में आ सकती है। इससे जिले के ऐतिहासिक स्थलों, प्राकृतिक परिवेश और पर्यटन संभावनाओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद रहेगी। फिल्मांकन के दौरान स्थानीय स्तर पर परिवहन, खान-पान, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों को काम मिलने की संभावना भी रहती है। हालांकि इसका वास्तविक लाभ शूटिंग दल के आकार, यहां बिताए जाने वाले समय और स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करेगा।

रिपोर्ट के आने के बाद अनुमति मिलेगी

फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति मांगी गई है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक और टोंक व पीपलू उपखंड अधिकारी को पत्र जारी किया है। उनकी रिपोर्ट के आने के बाद अनुमति दी जाएगी।
विनोद कुमार मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर टोंक

Bharatpur : पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना मर्डर केस में नया अपडेट, तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
bharatpur atar singh bhadana murder case update 3 other accused arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 06:45 pm

Published on:

17 Oct 2026 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk : टोंक में बॉबी देओल की वेब सीरीज ‘आश्रम 4’ की होगी शूटिंग, मांगी है अनुमति, यहां बनी थी ये 2 मशहूर फिल्में

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: भारत नहीं, दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों में शामिल हुए राजस्थान के प्रो. आशुतोष पारीक, ‘उपलब्धि’ के पीछे वजह है बड़ी

Prof Ashutosh Pareek
टोंक

ग्राउंड रिपोर्ट: खेतों में फसल तैयार, कटाई के लिए मजदूरों की मारामारी; एडवांस देकर बुकिंग कर रहे किसान

ground report crops ready for harvest
टोंक

Tonk Ring Road : टोंक में रिंग रोड बनेगी या नहीं, संशय में है परियोजना, फैसला का हो रहा है इंतजार, जनता मायूस

tonk ring road project doubt decision awaited public disappointed
टोंक

Rajasthan Panchayat Election: कलक्टर टीना डाबी के पास पहुंचे ग्रामीण और दी पंचायत चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, जानें पूरा वाकया

panchayat chunav bahishkar chetawani tina dabi malpura
टोंक

Tonk Crime : पानी में तैरती चप्पल बनी अहम सुराग, राजू गुर्जर की हत्या का हुआ खुलासा, जानें कैसे पकड़ में आए आरोपी

tonk crime raju gurjar murder revealed important clue slippers floating water
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.