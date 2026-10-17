Tonk : टोंक में बॉबी देओल की वेब सीरीज ‘आश्रम 4’ की होगी शूटिंग, मांगी है अनुमति, यहां बनी थी ये 2 मशहूर फिल्में

Tonk : टोंक जिले की ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक स्थलों पर एक बार फिर फिल्म जगत की नजर है। फिल्म अभिनेता बॉबी देओल की चर्चित वेब सीरीज आश्रम के चौथे सीजन की शूटिंग टोंक जिले में किए जाने की तैयारी सामने आई है। इसके लिए गहलोद पुलिया पर शूटिंग की अनुमति मांगी गई है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर विनोद कुमार मीना ने पुलिस अधीक्षक के साथ टोंक और पीपलू उपखंड अधिकारी को पत्र जारी किया है। अनुमति प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही जिले में फिल्मांकन की संभावनाएं बढ़ी है। हालांकि शूटिंग की तारीख, अवधि और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।