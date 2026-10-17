Motivational Story : ‘गुड़िया से नहीं होगा’, जैसे तानों को उदयपुर की साची मेवाड़ा ने बनाई अपनी ताकत, अब सब कर रहे सलाम

Udaipur : उदयपुर. भारी लोहे के पाइप, आंखों को चौंधियाने वाली वेल्डिंग की तेज चिंगारियां और ग्राइंडर की गूंजती आवाज… आमतौर पर इस माहौल को पुरुषों का एकाधिकार माना जाता रहा है। लेकिन, महाराष्ट्र मूल की उदयपुर निवासी कलाकार साची मेवाड़ा ने तमाम सामाजिक रूढ़ियों और लैंगिक सीमाओं को पिघलाकर रख दिया। कभी टैटू आर्टिस्ट रहीं और मुश्किल वक्त में डिलीवरी राइडर बनीं साची आज साइट पर उतरकर खुद भारी रेलिंग और स्टील फैब्रिकेशन का काम करती हैं। 'गुड़िया से यह काम नहीं होगा' जैसे तानों को अपनी ताकत बनाकर उन्होंने इस कठिन माने जाने वाले क्षेत्र में अपनी ऐसी अलग पहचान बनाई है कि आज देश भर के बड़े इंजीनियरिंग ब्रांड्स उनके हुनर को सलाम कर रहे हैं।