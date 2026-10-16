Rajasthan Weather Update : मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 17 अक्टूबर को राजस्थान के इन 4 संभाग में बारिश की संभावना

इससे पहले 16 अक्टूबर को भी राजस्थान के कई भागों में तेज हवा और बारिश दर्ज की गई। दो दिन से जारी तेज हवा और बारिश के दौर के चलते राज्य के ज्यादातर हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। अलवर जिले में गुरुवार दोपहर से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। खैरथल और हरसौली कस्बे सहित आस-पास के क्षेत्र में भी बारिश हुई। राजगढ़ में शुक्रवार सुबह हल्की बारिश हुई। इसके बाद दोपहर में मौसम खुल गया। बारिश से तापमान में गिरावट और मौसम में ठंडक महसूस हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं, बारिश से किसानों को फसलों में फायदा होने की उम्मीद है।