राजस्थान पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को मिला बड़ा मौका, त्योहारों के बहाने मतदाताओं को रिझाने में जुटे

दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं दिवसीय दीपावली पर्व 6 नवम्बर को धनतेरस से शुरू होगा। लक्ष्मी पूजन 8 नवम्बर को होगा। वहीं टोंक जिले में तीसरे चरण में 3 नवंबर को जिले की पीपलू, पचेवर, मालपुरा आंशिक, देवली और उनियारा में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। इसके दो दिन बाद 5 नवंबर को इन्हीं क्षेत्रों की संबंधित ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान होगा। चौथे चरण में 14 नवंबर को निवाई, टोंक, मालपुरा आंशिक और टोडारायसिंह पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान होगा। इसके बाद 16 नवंबर को संबंधित ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जाएगा।