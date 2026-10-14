ग्राउंड रिपोर्ट: खेतों में फसल तैयार, कटाई के लिए मजदूरों की मारामारी; एडवांस देकर बुकिंग कर रहे किसान

नटवाड़ा (टोंक): ग्रामीण इलाकों में इन दिनों खरीफ फसलों की कटाई और थ्रेसिंग का काम जोर-शोर से चल रहा है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए किसान महीनों की मेहनत से तैयार फसल को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में जुटे हैं। सुबह होते ही खेतों में किसानों और मजदूरों की चहल-पहल शुरू हो जाती है। कहीं ज्वार, बाजरा, मूंग और उड़द की कटाई हो रही है, तो कहीं थ्रेसर मशीनों से अनाज निकाला जा रहा है। एक साथ फसल पकने से मजदूरों की मांग बढ़ गई है, जिसका असर मजदूरी की दरों पर भी दिखाई दे रहा है। किसान शंकर मोठिया ने बताया कि मौसम खराब होने से पहले फसल को सुरक्षित घर पहुंचाना किसानों की प्राथमिकता है। एक साथ बड़ी मात्रा में फसल पकने से स्थानीय स्तर पर श्रमिकों की कमी हो गई है। ऐसे में किसानों को बाहर से आने वाले मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है।