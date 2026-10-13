‘अच्छे नंबर दिला दूंगा, दफ्तर में आइए’, उदयपुर में ट्रेनिंग सेंटर संचालक पर देह व्यापार रैकेट चलाने का आरोप

Udaipur Molestation Case: उदयपुर जिले के कानोड़ शहर में सरकारी अनुदानित कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के संचालक पर प्रशिक्षण ले रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़, गलत हरकत की कोशिश, मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में पीड़ित छात्राओं ने आईजी और एसपी को शिकायत भेजकर केंद्र संचालक सहित अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं ने अपनी शिकायत के समर्थन में पुलिस को ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सौंपने का दावा किया है।