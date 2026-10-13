राजस्थान NEET UG Counseling: सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें फुल, जानिए क्यों खाली रह गईं 1,039 प्राइवेट MBBS सीटें?

Rajasthan NEET UG Counselling: जयपुर: राजस्थान में डॉक्टर बनने की राह में अब केवल नीट के अंक ही नहीं, बल्कि फीस भी अहम भूमिका निभा रही है। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी 2026 की तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद जारी सीट मैट्रिक्स के अनुसार, प्रदेश में एमबीबीएस की 1,039 सीटें फिलहाल खाली हैं। वहीं, सरकारी और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी (राजमेस) के अधीन संचालित सभी कॉलेजों की सीटें भर चुकी हैं। हालांकि, काउंसलिंग का परिणाम प्रोविजनल है। विद्यार्थियों की जॉइनिंग और सीटों के पुनः आवंटन के बाद रिक्त सीटों की संख्या में बदलाव हो सकता है।