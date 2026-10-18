Bharatpur : ‘किसने खरीदी थी 2 दर्जन टॉर्च’, पूर्व विधायक मर्डर केस में नया मोड़, मुनाफे के खेल और हिस्सेदारी से भी जुड़े हैं राज

Bharatpur : भरतपुर. सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या का मामला किसी एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि खनन के कारोबार में हिस्सेदारी की चाहत का भी परिणाम है। जिस लीज को भड़ाना 2 वर्ष पहले तक चला रहे थे। यह लीज वर्ष पांच से छह करोड़ रुपए का मुनाफा देती रही है। यही मुनाफे का खेल वर्षों तक कभी हिस्सेदारों तो कभी गांव के किसी एक गुट के लिए विवाद कारण बनता रहा है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच करने में जुटी है कि आखिर इतने वर्षों तक धरना-प्रदर्शन व कानूनी लड़ाई लड़ने में सहयोग किस-किस माध्यम से मिल रहा था। संभव है कि इस झगड़े को भड़काने में किसी ना किसी का सहयोग रहा हो। चूंकि अब तक की पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि गांव भौंडा के ग्रामीणों की किसी को भी मारने की योजना नहीं थी, वह सिर्फ भड़ाना को लीज शुरू करने रोकना चाहते थे। अचानक से झगड़े ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, यह अब पुलिस की जांच का विषय बना हुआ है।