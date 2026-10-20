Tonk News: यहां मटकी से बनाथे थे रावण… शहरवासी करते थे हमला, टुकड़े लूटकर मनाते थे लंका विजय

पेंटर हरिराम गौड़ के अनुसार, 1970 के दशक में तत्कालीन नगरपालिका अधिशासी अधिकारी फखरुद्दीन ने दशहरा आयोजन का स्वरूप बदलने की पहल की। कोटा और जयपुर की तर्ज पर रावण का पुतला बनाकर शोभायात्रा के साथ दहन करने की परंपरा शुरू हुई। शुरुआत में स्थानीय पेंटर बंशीलाल गौड़ को पुतला बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस समय करीब 15 से 20 फीट ऊंचा रावण बनाया गया। धीरे-धीरे पुतले की ऊंचाई बढ़ती गई और अब यह 51 फीट तक पहुंच गई है। बाद में कुंभकरण और मेघनाद के पुतले भी बनाए जाने लगे।