दौसा की अनोखी रामलीला: पहली बार मंच पर उतरीं 2 महिलाएं, एक शास्त्रीय गायिका तो दूसरी ने की है 5 विषयों में PG

Dausa Ramlila 2026: रामलीला के मंच पर अब तक पुरुष कलाकारों को महिलाओं के किरदार निभाते हुए देखा होगा, लेकिन दौसा जिले की रामलीला में इस बार एक खास बदलाव देखने को मिल रहा है। यहां पहली बार दो महिलाएं भी रामलीला में अभिनय करती नजर आ रही हैं। भगवान राम की पत्नी सीता के किरदार में दीया शर्मा दर्शकों का ध्यान खींच रही हैं, वहीं अनुसूइया की भूमिका में सुमन शर्मा अपने अभिनय की छाप छोड़ रही हैं। खास बात यह है कि दोनों ही पहली बार रामलीला में अभिनय कर रही हैं। पढ़ाई, परिवार और अपनी जिम्मेदारियों के बीच दोनों ने मंच पर उतरकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है।