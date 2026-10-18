Rajasthan: लग्जरी कार से 1.5 करोड़ की पकड़ी गई स्मैक, कोटा के 6 आरोपी गिरफ्तार, 3 संदिग्ध मौके से फरार

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अहसान के खिलाफ पहले भी मादक पदार्थों से जुड़े मामले दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2023 का बूंदी कोतवाली, वर्ष 2025 का कोटा के किशोरपुरा और वर्ष 2026 का दौसा के बांदीकुई का प्रकरण शामिल बताया गया है। उसकी पत्नी शिवानी कंवर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हालांकि, इस संबंध में जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मामले में बसवा थानाधिकारी नरेश शर्मा को जांच अधिकारी बनाया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों से पूछताछ के जरिए तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।