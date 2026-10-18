नवरात्र में शर्मनाक घटना: सीकर में नवजात बच्ची का शव मिला सड़क पर, हालत देख सन्न रह गए लोग

सीकर. एक ओर नवरात्र में कन्या पूजन कर बेटियों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सीकर में नवजात बच्ची का शव मिलने से लोगों में दुख और आक्रोश का माहौल है। मारू पार्क के पीछे शनिवार सुबह एक ऐसी घटना सामने आई, जिसने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया। एक श्वान नवजात बच्ची के शव को मुंह में दबाकर घूम रहा था। इसी दौरान एक महिला की नजर उस पर पड़ी। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए श्वान के मुंह से शव को छुड़ाया।