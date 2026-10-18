Ajmer Robbery Case: ईडी-आयकर अधिकारी बनकर व्यापारी के घर डकैती, 8वां आरोपी दबोचा, 3 करोड़ के जेवर बरामद

पुलिस के अनुसार प्रकरण में पहले से गिरफ्तार अमित कुमार, रविकांत उर्फ रवि उर्फ नकुल और तारू राम को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों की निशानदेही पर डकैती के दौरान व्यापारी के घर से ले जाए गए सोने-चांदी के शेष आभूषण भी बरामद किए। पुलिस अब तक इस मामले में करीब तीन करोड़ रुपए के आभूषण बरामद कर चुकी है। पुलिस कार्रवाई में थानाप्रभारी राधेश्याम, हेडकांस्टेबल महेंद्र, सिपाही मुबारक मोहम्मद, शैतान जाट, अर्जुन व वाहन चालक हेमराज शामिल रहे।