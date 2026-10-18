Ajmer: अफीम तस्कर को छोड़ने वाला थानेदार सस्पेंड, अब CI मनीष गुप्ता को सौंपी मांगलियावास थाने की जिम्मेदारी

मांगलियावास थाना प्रभारी हरीश चौधरी के निलंबन के बाद सीआई मनीष गुप्ता को मांगलियावास थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला की ओर से उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए जाने के बाद सीआई मनीष गुप्ता ने शनिवार शाम कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने पर थाने के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। गुप्ता इससे पहले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के साथ आदर्श नगर, भांकरोटा सहित जयपुर के विभिन्न थानों में सेवाएं दे चुके हैं। अजमेर जिले में थाना प्रभारी के रूप में यह उनकी पहली नियुक्ति है।