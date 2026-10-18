Rajasthan Cyber News: साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए ‘राहत’ की खबर, रकम वापस दिलाने में राजस्थान दूसरे नंबर पर

राजस्थान में साइबर ठगी के मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में साइबर ठगी से जुड़ी 77,680 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें 354.71 करोड़ रुपए की ठगी हुई। वर्ष 2024 में शिकायतों का आंकड़ा एक लाख से अधिक पहुंच गया और ठगी की राशि बढ़कर 796.56 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2025 में साइबर ठगी की 1,27,782 शिकायतें दर्ज की गईं। इस दौरान ठगी की कुल राशि 768.46 करोड़ रुपए रही। वहीं, वर्ष 2026 में जुलाई तक 96,886 शिकायतें सामने आ चुकी हैं और 387.53 करोड़ रुपए की ठगी दर्ज की गई है।