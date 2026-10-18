Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हुए 18 हादसों में 29 लोगों की गई जान, आखिर कब थमेगा ‘मौत’ का सिलसिला?

भारतमाला परियोजना के तहत बने दिल्ली-मुंबई आठ लेन एक्सप्रेस-वे पर लगातार हो रहे हादसों ने सड़क की गुणवत्ता और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लबान से गोपालपुरा-मंडाना तक करीब 100 किलोमीटर के हिस्से में कई जगह सड़क की असमान सतह, जंपिंग और बिगड़े एलाइनमेंट से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। अंडरपास और पुलियाओं के पास वाहन उछलने से संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। शनिवार को कराड़िया इंटरचेंज के पास ट्रैवलर के पुलिया से नीचे गिरने से 8 लोगों की मौत और 17 के घायल होने की घटना ने चिंता बढ़ा दी। वाहन चालक हेमंत मीणा निवासी कोटड़ापुरा ने सड़क की स्थिति पर सवाल उठाए। वाहन चालकों के अनुसार कहीं सड़क धंसी है तो कहीं ऊंचे-नीचे हिस्सों से अचानक उछाल आता है। रात में अनजान चालकों के लिए यह स्थिति अधिक खतरनाक है।