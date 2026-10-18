Exclusive: जयपुर सहित राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशनों पर लगेंगे खास कैमरे, खतरे की आशंका पर तुरंत बजेगा सायरन

जयपुर। रेलवे स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरे अब सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों और खतरों को पहचानकर अलर्ट भी देंगे। साथ ही भीड़ नियंत्रण में भी मदद करेंगे। रेलवे अब स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस कैमरे लगाने जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे में इसकी शुरुआत जयपुर मंडल से की जा रही है। इन कैमरों को केंद्रीकृत सीसीटीवी मॉनिटरिंग सेंटर या कमांड सेंटर से भी जोड़ा जाएगा, जहां से पूरे स्टेशन परिसर का रियल टाइम विश्लेषण किया जा सकेगा। मंडल में जयपुर, गांधीनगर, सांगानेर, अलवर, रेवाड़ी, बांदीकुई, रींगस और किशनगढ़ स्टेशन शामिल हैं।