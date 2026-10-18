Rajasthan Panchayat Elections: चुनाव में ड्यूटी कटवाने को लगा रहे जुगाड़, बता रहे अनोखी समस्याएं, उलझन में हैं अफसर

Banswara Panchayat Elections : बांसवाड़ा. 'साहब मुझे गांव में सरपंच के लिए मतदान करना है…, साहब मुझे भी अपनी माता की आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है..। चुनावी ड्यूटी हटा दी जाए तो आपकी मेहरबानी होगी'। इन दिनों पंचायती राज चुनाव में लगी खुद की ड्यूटी को हटवाने के लिए शिक्षक तरह-तरह की समस्याएं और शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इन समस्याओं को सुनकर व पढ़कर अधिकारी भी परेशान और हैरान हैं। वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष चुनावी ड्यूटी हटवाने को 100 से अधिक आवेदन आए हुए हैं। हर आवेदन में अपनी एक अलग समस्या है। किसी के घर में शादी है तो किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या। सभी ने चुनाव ड्यूटी हटवाने के लिए अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट से लेकर उच्चाधिकारियों की सिफारिशें भी लगाई हैं। ऐसे में चुनाव कराने वाले अधिकारी भी उलझन में हैं।