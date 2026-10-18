18 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बांसवाड़ा

Rajasthan Panchayat Elections: चुनाव में ड्यूटी कटवाने को लगा रहे जुगाड़, बता रहे अनोखी समस्याएं, उलझन में हैं अफसर

Rajasthan Panchayat Elections : बांसवाड़ा. वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष चुनावी ड्यूटी हटवाने को 100 से अधिक आवेदन आए हुए हैं। हर आवेदन में अपनी एक अलग समस्या है। साहब, मुझे गांव में सरपंच के लिए मतदान करना है...। पढ़ें पूरी न्यूज।
2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 18, 2026

rajasthan panchayat election duty cut making many excuses officers confused

Rajasthan Panchayat Elections : फाइल फोटो पत्रिका।

Banswara Panchayat Elections : बांसवाड़ा. 'साहब मुझे गांव में सरपंच के लिए मतदान करना है…, साहब मुझे भी अपनी माता की आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है..। चुनावी ड्यूटी हटा दी जाए तो आपकी मेहरबानी होगी'। इन दिनों पंचायती राज चुनाव में लगी खुद की ड्यूटी को हटवाने के लिए शिक्षक तरह-तरह की समस्याएं और शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। इन समस्याओं को सुनकर व पढ़कर अधिकारी भी परेशान और हैरान हैं। वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष चुनावी ड्यूटी हटवाने को 100 से अधिक आवेदन आए हुए हैं। हर आवेदन में अपनी एक अलग समस्या है। किसी के घर में शादी है तो किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या। सभी ने चुनाव ड्यूटी हटवाने के लिए अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट से लेकर उच्चाधिकारियों की सिफारिशें भी लगाई हैं। ऐसे में चुनाव कराने वाले अधिकारी भी उलझन में हैं।

8 हजार से अधिक कार्मिकों की लगाई है ड्यूटी

बांसवाड़ा जिले में पंचायत चुनाव तीन चरणों में संपन्न होना है। जिले में कुल तीन चरणों में 1377 पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए 8 हजार 921 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई हैं। वैसे तो ड्यूटी में 33 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाफ रिजर्व में रखा जाता है। लेकिन पंचायत चुनाव में पंचायत कार्मिक चुनावी ड्यूटी से बाहर हैं। इसके अलावा महिलाओं को भी चुनावी ड्यूटी से हटाया गया ह। इन्हें छोड़कर शिक्षा विभाग व अन्य विभागों से ड्यूटी लगाई गई हैं। इनमें से कई लोग चुनाव ड्यूटी हटवाने को आवेदन दे रहे हैं। ऐसे में चुनाव में ड्यूटी हटाने को लेकर भी अफसरों को माथापच्ची करनी पड़ रही है।

काम भले ही दो दिन का, ड्यूटी से मुक्ति तीनों चरणों की

चुनाव ड्यूटी हटवाने के लिए जो आवेदन आ रहे हैं। उनके अनुसार संबंधित कार्मिक को भले ही दो दिन का आवश्यक कार्य हैं, लेकिन वह ड्यूटी चुनाव के तीनों चरणों से हटवाना चाहते हैं। अफसर भी चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों से एक चरण में अवकाश लेने और दो चरणों में ड्यूटी का विकल्प दे रहे हैं। लेकिन कई कार्मिक इस बात पर भी राजी नहीं है।

बीपी, शुगर, स्लिप डिस्क के मरीज ज्यादा

चुनाव से ड्यूटी कटवाने आ रहे सरकारी कार्मिक सबसे ज्यादा बीपी, शुगर और स्लिप डिस्क की परेशानी से ग्रसित हैं। सभी ने अपने-अपने मेडिकल सर्टिफिकेट सहित अन्य रिपोर्ट भी आवेदनों में लगाई हैं।

आंकड़ों में चुनाव पर एक नजर

चरण - पोलिंग स्टेशन - ड्यूटी पर लगाए कार्मिक - कितनी पंचायत समिति के चुनाव
द्वितीय चरण - 379 - 2441 - 4
तृतीय चरण - 314 - 2044 - 4
चतुर्थ चरण - 684 - 4436 - 8
कुल- तीन चरण- 1377 पोलिंग स्टेशन- 8921 की ड्यूटी लगाई।

Rajasthan : बेटे-बहू के हत्यारोपी पिता को फांसी देने की मांग, नाराज ग्रामीणों ने किया थाने के बाहर प्रदर्शन

ये भी पढ़ें
churu changoi son bahu murder accused father ramchandra jat demand hanging

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Oct 2026 06:30 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Panchayat Elections: चुनाव में ड्यूटी कटवाने को लगा रहे जुगाड़, बता रहे अनोखी समस्याएं, उलझन में हैं अफसर

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में कृषि छात्रा प्रोत्साहन योजना की धीमी चाल, 4 जिलों में भुगतान शून्य; हजारों आवेदन अटके

Rajasthan Agriculture Student Incentive Scheme
बांसवाड़ा

राजस्थान: पहले होटल में बिताए चार घंटे, फिर रेलवे ट्रैक पर ले जाकर गर्लफ्रेंड का किया मर्डर; आरोपी बॉयफ्रेंड गिरफ्तार

Rajasthan Girl Murder Case
बांसवाड़ा

Rajasthan ACB Action: 40 हज़ार की रिश्वत लेते धरा गया कोर्ट का रीडर और होमगार्ड चालक

Banswara ACB action
बांसवाड़ा

बांसवाड़ा दशहरा मेले के टेंडर विवाद में आया नया मोड़, 71 लाख में टेंडर लेने वाला दूसरे दिन ‘गायब’

Banswara Dussehra Mela
बांसवाड़ा

Rajasthan Panchayat Election: गांवों में बिछ रही चुनावी बिसात, नामांकन से पहले टिकट के लिए रस्साकशी शुरू

Rajasthan Panchayat Election
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.