लोकतंत्र की अनूठी मिसाल: राजस्थान में यहां 40 साल से चुनाव नहीं, सर्वसम्मति से तय होता है नाम

गांव के समाजसेवी दिनेश मईड़ा ने बताया कि गांव में समाज सुधार को लेकर समय-समय पर कई निर्णय नहीं लिए गए हैं। इनमें शराब बंदी, डीजे, तंबाकू सेवन और अंधविश्वास जैसी बुराइयों पर लगाम लगाकर इन्हें दूर किया है। इसी नवाचार के तहत निर्विरोध निर्वाचन की परंपरा शुरू की है, जो सालों से चली आ रही है। जो भी परंपरा को तोड़ता है, उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। उससे सामूहिक विकास के कार्य करवाए जाते हैं। गांव में सामुण्डा माताजी का एक मंदिर सामूहिक प्रयासों से तैयार किया गया है।