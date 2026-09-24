Rajasthan Politics: ‘भाजपा में घुट रहा था मन, अब मिली आजादी’… सर्वाधिक वोटों से जीते महेश तेली कांग्रेस में शामिल

Banswara: बीजेपी पार्षद महेश तेली कांग्रेस में शामिल (फोटो-पत्रिका)
बांसवाड़ा। भाजपा बोर्ड के कार्यभार संभालने के महज एक दिन बाद ही नगर परिषद की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया। वार्ड 47 से सर्वाधिक मतों से जीतकर आए भाजपा पार्षद महेश तेली ने उपसभापति पद नहीं मिलने से नाराज होकर गुरुवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष व विधायक अर्जुन बामणिया की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम लिया। इससे एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भी भाजपा के खिलाफ टिप्पणी की थी।
महेश तेली के कांग्रेस में शामिल होने से नगर परिषद की राजनीति में नए सियासी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि आने वाले दिनों में एक-दो पार्षद और भाजपा से कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।
महेश ने कांग्रेस में शामिल होते ही भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा में वे घुटन महसूस कर रहे थे, यहां उनको आजादी मिली है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी राम के नाम का दिखावा करती है, लेकिन उनके मन में राम नहीं है। भाजपा नेताओं की भाषाएं मर्यादित नहीं है। वहां वे खुद को दवाब में महसूस कर रहे थे।
महेश के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन बामणिया ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का चाल और चरित्र ठीक नहीं है। जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, लेकिन सत्ता में आते ही उनकी भाषा ‘लूट सको तो लूटने’ वाली हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद को इस बात से गहरा आघात लगा कि वे जनता के विकास के लिए चुने गए थे, न कि जनता को लूटने के लिए। उन्होंने भाजपा पार्षद के कांग्रेस में शामिल होने को जनता के प्रति उनका समर्पण बताया और कहा कि आने वाले दिन में और भी पार्षद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।
भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए पार्षद महेश तेली ने एक दिन पहले ही कांग्रेस में आने के संकेत दे दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें कार्टून के माध्यम से भाजपा को चोर और लुटेरों की पार्टी बताया था। इस पोस्ट में लिखा था, बांसवाड़ा की ग्रामीण जनता सावधान ? चोर और लुटेरे नेताओं का मिलन हो गया, अब ये शहर से गांव को लूटने आ रहे हैं। इनके साथ ही भाजपा को छोड़ चिडियावासा निवासी जितेंद्र जोशी, सुंदनपुर निवासी लोकेश जोशी भी कांग्रेस में शामिल हो गए।
नगर परिषद चुनाव के दौरान चुनावी हलफनामे में वार्ड 47 से महेश चंद्र तेली ने सबसे अधिक संपत्ति घोषित की थी। उन्होंने अपनी संपत्ति करीब 17 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी। वहीं इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज को 809 वोट से हराया। महेश तेली इससे पहले भाजपा और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पार्षद रह चुके हैं।
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