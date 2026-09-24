Rajasthan Politics: ‘भाजपा में घुट रहा था मन, अब मिली आजादी’… सर्वाधिक वोटों से जीते महेश तेली कांग्रेस में शामिल

महेश के कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अर्जुन बामणिया ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का चाल और चरित्र ठीक नहीं है। जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, लेकिन सत्ता में आते ही उनकी भाषा ‘लूट सको तो लूटने’ वाली हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद को इस बात से गहरा आघात लगा कि वे जनता के विकास के लिए चुने गए थे, न कि जनता को लूटने के लिए। उन्होंने भाजपा पार्षद के कांग्रेस में शामिल होने को जनता के प्रति उनका समर्पण बताया और कहा कि आने वाले दिन में और भी पार्षद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं।