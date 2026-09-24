जयपुर में 10 हजार की रिश्वत लेता सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, एसीबी ने जाल बिछाकर की कार्रवाई

जयपुर। राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाहरगढ़ थाने में तैनात उप निरीक्षक को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई ने गुरुवार को ट्रैप की यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गिरधारी लाल मीणा के रूप में हुई है, जो पुलिस थाना नाहरगढ़, जयपुर उत्तर आयुक्तालय में उप निरीक्षक के पद पर तैनात है।