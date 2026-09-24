Jodhpur Chemical Factory Blast: 6 दमकलकर्मी जयपुर रेफर, फैक्ट्री मालिक का बेटा हिरासत में; रोते बिलखते परिजन

Jodhpur Chemical Factory Blast: जोधपुर के बासनी थाना क्षेत्र स्थित केमिकल फैक्ट्री में आग बुझाने के दौरान हुए ब्लास्ट में गंभीर रूप से झुलसे छह दमकलकर्मियों को गुरुवार को जयपुर रेफर किया गया। सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। महात्मा गांधी अस्पताल (एमजीएच) की बर्न यूनिट से छह अलग-अलग एंबुलेंस के जरिए उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रवाना किया गया। घायलों को जल्द से जल्द जयपुर पहुंचाने के लिए रास्ते में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया।