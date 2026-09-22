खतरनाक इरादे से जोधपुर आए पंजाब के 2 शॉर्प शूटर, पूर्व विधायक की रेकी की भी चर्चा, कौन था निशाने पर?

सूत्रों के अनुसार आरोपियों के पास जोधपुर संभाग के एक पूर्व विधायक की फोटो मिली और पूर्व विधायक की रेकी किए जाने की जानकारी सामने आई है । इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है । हालांकि जोधपुर पुलिस ने पूर्व विधायक की रेकी या फोटो मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। संबंधित जिले के एसपी ने सामान्य रूप से सुरक्षा बढ़ाए जाने की बात कही है। सुरक्षा कारणों से पूर्व विधायक का नाम नहीं दिया जा रहा है ।