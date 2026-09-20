20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Rajasthan: लॉरेंस-आरजू गैंग के जिन दो शार्प शूटरों को AGTF ने दबोचा, नेपाल से ही कर रही थी पीछा

नेपाल से भारत लौटे दो इनामी बदमाशों की राजस्थान में एंट्री की सूचना एजीटीएफ को पहले ही मिल गई थी। सिरोही से जोधपुर तक पीछा करने के बाद दोनों को होटल के कमरे से दबोचा गया।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Kamal Mishra

Sep 20, 2026

jodhpur crime

Jodhpur Crime: पुलिस की गिरफ्त में दोनों शॉर्प शूटर (फोटो-पत्रिका)

जोधपुर। लॉरेंस-आरजू बिश्नोई गैंग से जुड़े जिन दो शार्प शूटरों को राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है, उनकी तलाश सिर्फ राजस्थान में शुरू नहीं हुई थी। पुलिस के अनुसार, एजीटीएफ करीब डेढ़ साल से दोनों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। दोनों पंजाब में हत्या के मामलों में वांछित थे और पंजाब पुलिस ने उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

नेपाल से भारत लौटने के बाद दोनों के राजस्थान में प्रवेश करने की सूचना एजीटीएफ को पहले ही मिल गई थी। टीम ने सिरोही से दोनों का पीछा किया और जोधपुर पहुंचने के बाद उनकी लोकेशन की पुष्टि कर कमिश्नरेट पुलिस के सहयोग से होटल में दबिश दी। दोनों जोधपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बताए जा रहे हैं।

नेपाल से लगातार पीछे लगी थी टीम

पुलिस के अनुसार, करीब डेढ़ वर्ष पहले फाजिल्का और अबोहर में हत्या की वारदातों के बाद दोनों आरोपियों के नेपाल भागने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद एजीटीएफ ने दोनों की गतिविधियों और संभावित आवागमन पर निगरानी शुरू कर दी थी।

नेपाल में दबाव बढ़ने के बाद दोनों भारत लौटे और मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान में प्रवेश किया। कार्रवाई से करीब तीन दिन पहले दोनों के सिरोही में होने और वहां से जोधपुर की ओर बढ़ने की सूचना एजीटीएफ को मिली। इसके बाद टीम ने उनकी गतिविधियों पर निगरानी और बढ़ा दी।

जोधपुर पहुंचने की पुष्टि होने के बाद एजीटीएफ ने जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस को साथ लिया और दोनों की तलाश शुरू की। आखिरकार कैलाश नगर स्थित होटल सनसिटी इन में दोनों की लोकेशन मिली।

फर्जी नाम से होटल में ठहरे थे दोनों

पुलिस के मुताबिक दोनों होटल के कमरा नंबर 204 में फर्जी पहचान से ठहरे हुए थे। होटल में उन्होंने अपनी पहचान नवीन जाखड़ और आशू चाबड़ा के रूप में बताई थी। हालांकि, पुलिस पूछताछ में दोनों की असली पहचान सामने आ गई।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जसकरण सिंह उर्फ करण उर्फ सन्नी उर्फ कट्टा (23) निवासी हरसिंह रायनगर, फाजिल्का और राजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला (23) निवासी बलुआना, थाना सदर अबोहर, फाजिल्का के रूप में हुई है। कार्रवाई एडीजी एटीएस, एजीटीएफ एवं एएनटीएफ दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई।

बैग की तलाशी में मिला अफीम का दूध और रिवॉल्वर

पुलिस ने दोनों के सामान की तलाशी ली तो कई अहम चीजें बरामद हुईं। जसकरण के बैग से 58 ग्राम और राजिंदर के बैग से 25 ग्राम, कुल 83 ग्राम अफीम का दूध मिला। राजिंदर के कब्जे से एक अवैध रिवॉल्वर भी बरामद की गई।

इसके अलावा जसकरण से 43 हजार रुपए और राजिंदर से 45,100 रुपए यानी कुल 88,100 रुपए नकद बरामद हुए। दोनों के पास से कथित फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

यह वीडियो भी देखें :

पंजाब में दर्ज हैं 12 मामले

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ पंजाब में कुल 12 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, लूट, चोरी/संपत्ति संबंधी अपराध, सामूहिक हिंसा और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। राजिंदर के खिलाफ 8 और जसकरण के खिलाफ 4 मामले दर्ज बताए गए हैं।

दोनों अबोहर के कपड़ा व्यापारी संजय वर्मा और फाजिल्का में साहिल सेन की हत्या समेत कई मामलों में वांछित बताए गए हैं। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वे जोधपुर क्यों आए थे, किस वारदात की तैयारी में थे और गैंग से जुड़े उनके अन्य संपर्क कौन-कौन हैं।

Rajasthan : ‘सच का रास्ता नहीं रोक सकतीं साजिशें’, डोटासरा बोले- तेजपाल मिर्धा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ये भी पढ़ें
govind singh dotasra said rajasthan high court stay tejpal mirdha arrest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 06:49 pm

Published on:

20 Sept 2026 06:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: लॉरेंस-आरजू गैंग के जिन दो शार्प शूटरों को AGTF ने दबोचा, नेपाल से ही कर रही थी पीछा

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Defense News: ‘हमारा सपना साकार हुआ…’, मेक-इन-इंडिया के तेजस में उड़ान भरने के बाद क्या बोले जापान के एयर चीफ जनरल टेकहीरो मोरिटा?

jasdf chief gen takehiro morita statement on lca tejas flight jodhpur
जोधपुर

Rajasthan Defense News: जापानी चीफ के साथ ‘मेड-इन-इंडिया’ तेजस में भरी उड़ान, जानें क्या बोले IAF प्रमुख अमर प्रीत सिंह?

rajasthan jodhpur veer guardian 2026 iaf chief statement tejas flight
जोधपुर

Rajasthan Defence News: राजस्थान में रचा इतिहास, भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने तेजस में साथ भरी उड़ान

rajasthan jodhpur veer guardian 2026 iaf jasdf chiefs lca tejas sortie
जोधपुर

Veer Guardian 2026: जोधपुर के आसमान में गरजे तेजस, सुखोई और राफेल, पहली बार भारत में जापान के F-2A की जोरदार एंट्री

Veer Guardian 2026
राष्ट्रीय

वीर गार्जियन 2026: जोधपुर के आसमान में सुखोई और राफेल संग जापानी F-2 फाइटर जेट ने दिखाई ताकत

veer guardian 2026 in jodhpur
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.