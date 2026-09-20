Rajasthan: लॉरेंस-आरजू गैंग के जिन दो शार्प शूटरों को AGTF ने दबोचा, नेपाल से ही कर रही थी पीछा

जोधपुर। लॉरेंस-आरजू बिश्नोई गैंग से जुड़े जिन दो शार्प शूटरों को राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया है, उनकी तलाश सिर्फ राजस्थान में शुरू नहीं हुई थी। पुलिस के अनुसार, एजीटीएफ करीब डेढ़ साल से दोनों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। दोनों पंजाब में हत्या के मामलों में वांछित थे और पंजाब पुलिस ने उन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।