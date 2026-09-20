Rajasthan Defense News: ‘हमारा सपना साकार हुआ…’, मेक-इन-इंडिया के तेजस में उड़ान भरने के बाद क्या बोले जापान के एयर चीफ जनरल टेकहीरो मोरिटा?

जोधपुर में आयोजित भारत और जापान के द्विपक्षीय हवाई अभ्यास 'वीर गार्जियन 2026' के दौरान भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस में ऐतिहासिक सॉर्टी लगाने के बाद जापान एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JASDF) के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल टेकहीरो मोरिटा का बड़ा बयान सामने आया है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जापानी वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत की धरती पर अपने फाइटर जेट्स को तैनात करना और युद्धाभ्यास करना जापानी सेना का लंबे समय से चला आ रहा एक सपना था, जो आज जोधपुर की पावन धरती पर साकार हुआ है। उन्होंने भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' अभियान की सराहना करते हुए कहा कि तेजस विमान भारत की तकनीकी नवाचार और रक्षा क्षमताओं का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसमें उड़ान भरना उनके लिए जीवन का एक अविस्मरणीय और बेहद अनमोल अनुभव रहा है।