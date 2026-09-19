जोधपुर में BJP ने मेयर पद के लिए किया प्रत्याशी का ऐलान, जानें किस पर जताया भरोसा?

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जोधपुर. नगर निगम में महापौर चुनाव को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने महापौर पद के लिए प्रसन्नचंद मेहता के नाम का ऐलान कर दिया है। आज वह लगभग 1 बजे नामांकन भरेंगे। महापौर पद के लिए पार्टी के प्रत्याशी के नाम के लिए काफी नामों पर चर्चा चल रही थी। वहीं, पार्टी ने शुक्रवार को अपने पार्षदों से महापौर पद के लिए पसंद पूछने की प्रक्रिया भी अपनाई थी। इसके बाद ही पार्टी ने यह फैसला लिया है।
वार्ड 82 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे प्रसन्नचंद मेहता ने 3,270 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को 486 मतों के अंतर से पीछे छोड़ा। बता दें, कि महापौर पद की दौड़ में मेघराज लोहिया, कमलेश पुरोहित समेत कई अन्य नाम भी चर्चा में थे।
जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने शुरुआत में 44-44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में वार्ड 50 में हुए पुनर्मतदान में भाजपा प्रत्याशी की जीत के साथ पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 45 हो गई। इसके बाद सात निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा को समर्थन दिया। पार्टी का दावा है कि इन सात पार्षदों के साथ आने से उसके खेमे में कुल 52 पार्षदों का समर्थन है, जबकि महापौर चुनाव में बहुमत के लिए 51 पार्षदों का आंकड़ा जरूरी है।
भाजपा को समर्थन देने वाले निर्दलीय पार्षदों में वार्ड 5 के विशाल सांखला, वार्ड 19 के दिनेश शर्मा, वार्ड 20 के चेतन गहलोत, वार्ड 47 के मोहन राम चौधरी, वार्ड 48 की दुर्गा मेवाड़ा, वार्ड 76 की निर्मला नायक और वार्ड 81 के स्वरूप सिंह शामिल हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक आज 19 सितंबर तक महापौर पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इसके बाद 21 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और वहीं 22 सितंबर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख रहेगी। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 25 सितंबर को महापौर पद के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं, उप महापौर का चुनाव अगले दिन यानी 26 सितंबर को होगा।
बीजेपी के प्रत्याशी का नाम घोषित करने के बाद अब सबकी नज कांग्रेस के निर्णय पर है कि पार्टी किसे मेयर पद के लिए चुनेगी। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से चार प्रत्याशी नामांकन भरेंगे।
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