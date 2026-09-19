जोधपुर में BJP ने मेयर पद के लिए किया प्रत्याशी का ऐलान, जानें किस पर जताया भरोसा?

जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों में हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने शुरुआत में 44-44 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में वार्ड 50 में हुए पुनर्मतदान में भाजपा प्रत्याशी की जीत के साथ पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़कर 45 हो गई। इसके बाद सात निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा को समर्थन दिया। पार्टी का दावा है कि इन सात पार्षदों के साथ आने से उसके खेमे में कुल 52 पार्षदों का समर्थन है, जबकि महापौर चुनाव में बहुमत के लिए 51 पार्षदों का आंकड़ा जरूरी है।