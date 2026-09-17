Jodhpur Nagar Nikay Repoll Result : वार्ड-50 में भाजपा के हेमाराम चौधरी विजयी, 25 सितंबर को होगा मेयर का चुनाव

Jodhpur Nagar Nikay Repoll Result : नगर निगम जोधपुर के वार्ड-50 से भाजपा के हेमाराम चौधरी विजयी रहे। इसके साथ ही निगम के 100 वार्डों की स्थिति कुछ हद तक स्पष्ट हो गई। 45 पार्षद जीतने के साथ भाजपा टॉप पर पहुंच गई। उधर कांग्रेस से 44, रालोपा से एक और निर्दलीय 10 पार्षद चुने गए हैं। पुनर्मतदान के रिजल्ट के बाद जोधपुर निगम की सभी सीटों पर अब तस्वीर साफ हो गई है। इधर, चुनाव आयोग ने मेयर और डिप्टी मेयर की डेट की घोषणा कर दी है। 25 सितंबर को मेयर और 26 सितंबर को डिप्टी मेयर का चुनाव होगा।