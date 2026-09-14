Jodhpur Nagar Nigam Results: जोधपुर में खंडित जनादेश, खुद का वार्ड भी नहीं बचा पाए अशोक गहलोत और गजेन्द्र सिंह शेखावत

नगर निगम जोधपुर के 100 वार्डों के लिए गत 11 सितम्बर को मतदान हुआ था, जिसमें 5,12,410 मतदाताओं ने वोट किए थे। इन वार्डों की सोमवार को मतगणना की गई। सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना दोपहर 2.15 बजे चली। वार्ड-50 की मतगणना पूरी नहीं की जा सकी। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एक ईवीएम मशीन में दर्ज 770 वोट गिने नहीं जा सके। बाकी 99 वार्डों में से कांग्रेस व भाजपा को 44-44 वार्ड और आरएलपी को एक वार्ड में जीत हासिल हुई। 10 वार्डों में निर्दलीय जीते। दोनों ही पार्टी बहुमत के लिए आवश्यक 51 पार्षदों के आंकड़े से दूर रह गईं।