14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

Jodhpur Nikay Chunav Results: जोधपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी, कांग्रेस के 15 और भाजपा के 18 प्रत्याशी जीते

Jodhpur Nagar Nigam Result 2026: जोधपुर नगर निगम के 100 वार्डों के मतदान की गणना सोमवार सुबह आठ बजे राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शुरू हो गई। 5,12,410 मतों की गणना के साथ 385 प्रत्याशियों के चुनाव परिणाम का फैसला होगा।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Sep 14, 2026

jodhpur Nagar Nigam Result 2026

मतगणना करती टीम। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। नगर निगम के 100 वार्डों के मतदान की गणना गणेश चतुर्थी पर सोमवार सुबह आठ बजे राजकीय पाॅलिटेक्निक महाविद्यालय में शुरू हो चुकी है। 7,12,164 मतदाताओं में से 5,12,410 मतों की गणना की जा रही है। इसी के साथ 385 प्रत्याशियों की जीत व हार का फैसला होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर आलोक रंजन ने इस संबंध में तैयारियों को अंतिम रूप दिया। निगम के 100 वार्ड के लिए कांग्रेस व भाजपा के 100-100 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 152 निर्दलीय, आप पार्टी के आठ, बसपा के तीन, 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। निगम क्षेत्राधिकार में 7.12,164 मतदाता है। इनमें से 5,12,410 वोटर्स ने मत दिए थे।

ताजा अपडेट- अब तक कांग्रेस के 15 और भाजपा के 18 उम्मीदवार जीते हैं। 2 निर्दलीय भी विजेता।

100 वार्ड के लिए 10 कक्ष, 87 ईवीएम टेबल

निर्वाचन विभाग ने मतगणना के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में व्यवस्था की गई है। 100 वार्ड के लिए अलग-अलग 10 कक्षों में व्यवस्था की गईं है। ईवीएम मशीनों के लिए प्रत्येक दस-दस वार्ड के हिसाब से 87 टेबलें लगीं और उसी के तहत मतगणना की जा रही है। गत 11 सितम्बर को निगम के 100 वार्ड में 729 पोलिंग बूथ पर मतदान करवाए गए थे। मतदान के बाद सभी ईवीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बनाए स्ट्रांग रूम में रखी गई। तीन पारियों में हथियारबंद सुरक्षा गार्ड तैनात हैं।

भाजपा- 5-7 निर्दलीय प्रत्याशियों से सम्पर्क में

नगर निगम चुनाव के लिए मतदान के बाद भाजपा के सभी 100 प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी गई है। प्रत्याशियों की चुनाव में जीत व बोर्ड बनाने को लेकर भाजपा की ओर से केन्द्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, प्रदेश के संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यमंत्री केके विश्नोई ने मोर्चा संभाल रखा है। जो बाड़ेबंदी में अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने के साथ-साथ जीतने वाले संभावित निर्दलीय प्रत्याशियों से भी सम्पर्क साध रहे है। पार्टी की ओर से ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिनकी जीत की संभावना मजबूत मानी जा रही है। पार्टी की ओर से मतदान समाप्त होते ही 5-7 निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क किया जा चुका हैं। ये निर्दलीय स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर शहरी सरकार बनाने के समीकरण में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

प्रत्याशी दो दिन से बाड़ेबंदी में

भाजपा के सभी 100 प्रत्याशी दो दिन से बाड़ेबंदी में है। मतदान खत्म होने के बाद भाजपा अपने सभी 100 प्रत्याशियों को बालोतरा-नाकोड़ा रवाना कर दिया। जहां रविवार को केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत पहुंचे और प्रत्याशियों के साथ गाना गया, कैरम खेला व अन्य मनोरजंजन गतिविधियां की। वहीं मतदान होने के दो दिन बाद और मतगणना से एक दिन पहले रविवार को कांग्रेस ने भी सभी प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की। सभी प्रत्याशियों को विधानसभावार अलग-अलग होटलों में बुलाया गया, जहां से उन्हें मण्डोर में नौ मील के पास एक अन्य होटल में ले जाकर बाड़ेबंदी की गई। ऐसी संभावना है कि विजेता का प्रमाण पत्र लेने के लिए नवनिर्वाचित पार्षद की बजाय एजेंट को मतगणना स्थल भेजा जा सकता है। परिणाम अनुकूल रहने पर स्थान बदलने की तैयारी है।

Rajasthan Nikay Chunav : रिज़ल्ट का काउंटडाउन, कांग्रेस-BJP के ‘बाड़ों’ में टेंशन, जानें क्या रहेगा ‘प्लान-B’? 

ये भी पढ़ें
rajasthan nikay chunav result 2026 bjp congress resort strategy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2026 10:07 am

Published on:

14 Sept 2026 08:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Nikay Chunav Results: जोधपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी, कांग्रेस के 15 और भाजपा के 18 प्रत्याशी जीते

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Election Results Live: जयपुर के इतने वार्डों का आया परिणाम, डोटासरा के गढ़ में टॉस से तय होगा एक वार्ड का नतीजा

Rajasthan Nikay Chunav results Live (2)
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: गांवों में आचार संहिता से पहले सरकार का बड़ा दांव, 2800 विकास कार्यों को हरी झंडी

Rajasthan Panchayat Election
जोधपुर

Rajasthan Nikay Chunav: वोटिंग खत्म होते ही जलापूर्ति बंद का ‘सरकारी फरमान’! 4 दिन प्रभावित रहेगी जलापूर्ति, जोधपुर से बड़ी खबर

jodhpur water crisis voting phed maintenance shutdown september
जोधपुर

चर्चित भंवरीदेवी हत्याकांड में नया मोड़, सूचना देने वाले को मिलेगा ₹1 लाख का इनाम, पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार

bhanwari devi murder case new twist informer get 1 lakh Rs
जोधपुर

Jodhpur Accident: रामदेवरा जा रहे 5 जातरुओं को कैंपर ने कुचला, तीन की मौके पर हुई मौत, ग्रामीण धरने पर बैठे

jodhpur accident
जोधपुर

जोधपुर में वोटिंग के दौरान पथराव, कांग्रेस-बीजेपी समर्थक भिड़े, पुलिसकर्मी चोटिल

jodhpur
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.