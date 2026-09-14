Jodhpur Nikay Chunav Results: जोधपुर नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी, कांग्रेस के 15 और भाजपा के 18 प्रत्याशी जीते

नगर निगम चुनाव के लिए मतदान के बाद भाजपा के सभी 100 प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी कर दी गई है। प्रत्याशियों की चुनाव में जीत व बोर्ड बनाने को लेकर भाजपा की ओर से केन्द्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत, प्रदेश के संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यमंत्री केके विश्नोई ने मोर्चा संभाल रखा है। जो बाड़ेबंदी में अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने के साथ-साथ जीतने वाले संभावित निर्दलीय प्रत्याशियों से भी सम्पर्क साध रहे है। पार्टी की ओर से ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों पर विशेष नजर रखी जा रही है, जिनकी जीत की संभावना मजबूत मानी जा रही है। पार्टी की ओर से मतदान समाप्त होते ही 5-7 निर्दलीय उम्मीदवारों से संपर्क किया जा चुका हैं। ये निर्दलीय स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर शहरी सरकार बनाने के समीकरण में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।