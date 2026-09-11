चर्चित भंवरीदेवी हत्याकांड में नया मोड़, सूचना देने वाले को मिलेगा ₹1 लाख का इनाम, पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार

Bhanwari Devi Bishnoi Murder : लोहावट थानातंर्गत जंभेश्वरनगर गांव में घर के बाहर सो रही भंवरीदेवी विश्नोई पर अज्ञात नकाबपोश हमलावर ने धारदार हथियार से गले सहित शरीर पर ताबड़तोड हमला कर निर्मम हत्या तथा दो बालिकाओं पर हमला करने के प्रकरण में पुलिस महानिदेशक राजस्थान के निर्देश पर गठित एसआईटी लगातार अनुसंधान में अलग-अलग एंगल पर कार्य कर रही है। पुलिस ने हाल में तीन संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया है। अब उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार बना हुआ है। इधर घटना के 46 दिन बाद भी खुलासे का इंतजार बना हुआ है।