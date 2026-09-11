Rajasthan Nikay Chunav : एक ने नहीं, तीन लोगों ने छूए अशोक गहलोत के पांव, जानें कौन थे वो तीन लोग?

जोधपुर में नगर निगम चुनाव 2026 के मतदान के दिन एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने पूरे प्रदेश के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पत्नी सुनीता गहलोत, बेटे वैभव गहलोत और बहू हिमांशी गहलोत के साथ महामंदिर क्षेत्र स्थित वर्धमान जैन विद्यालय के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने पहुंचे थे। मतदान प्रक्रिया पूरी कर बाहर निकलते समय पोलिंग बूथ के अंदर गहलोत के पैर छूने का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इसे मुद्दा बनाते हुए आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात पोलिंग पार्टी के सरकारी कर्मचारी ने पूर्व सीएम के पैर छूकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हालांकि, जिला निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई त्वरित प्राथमिक जांच में यह पूरा मामला कुछ और ही निकला और बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार पाए गए।