जोधपुर निकाय चुनाव: वोट देने आए पूर्व CM गहलोत के पैर छूने लगा पोलिंग बूथ कर्मचारी, BJP पहुंची चुनाव आयोग; जानें पूरा मामला

चुनाव के दौरान आचार संहिता का मकसद मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाए रखना है। इस दौरान राजनीतिक दल और प्रत्याशी मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जाति-धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, रिश्वत या किसी तरह का प्रलोभन नहीं दे सकते और न ही सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने पक्ष में कर सकते हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों से भी निष्पक्ष रहने और किसी राजनीतिक दल या नेता के पक्ष में झुकाव नहीं दिखाने की अपेक्षा रहती है। इसी वजह से जोधपुर में पोलिंग कर्मचारी द्वारा अशोक गहलोत के पैर छूने की घटना पर भाजपा ने सवाल उठाते हुए इसे आचार संहिता का मामला बताया है। हालांकि, कर्मचारी का यह व्यवहार वास्तव में किसी नियम का उल्लंघन है या नहीं, इसका फैसला निर्वाचन अधिकारियों की जांच के बाद ही होगा।