अशोक गहलोत बोले- ‘BJP को सबक सिखाएं, अक्ल आएगी, 2 साल काम करेगी’

जोधपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि भाजपा सरकार ढाई साल से कांग्रेस सरकार की सभी जनहितैषी योजनाएं बंद कर रही हैं। 25 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज वाली चिरंजीवी योजना को बदलकर पांच लाख रुपए तक कर दिया गया। जनता भाजपा सरकार से त्रस्त हो चुकी है। निगम चुनाव महत्वपूर्ण हैं। इसमें भाजपा को सबक सिखाएं और कांग्रेस प्रत्याशियों को जीताकर बोर्ड बनवाएं। ताकि भाजपा के आलाकमान को अक्ल आए और जनता व विकास के लिए योजनाएं तो बनानी शुरू करेंगे। राज्य सरकार के बाकी बचे दो-ढाई साल में कुछ तो काम करेंगे।