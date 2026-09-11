बारां में वोटिंग के बाद BJP प्रत्याशी गायब, पति समेत अपहरण की आशंका; मां ने दर्ज कराया मामला

Baran BJP Candidate Missing: बारां नगर परिषद चुनाव में मतदान खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही वार्ड-16 की बीजेपी प्रत्याशी अंतिमा यादव और उनके पति संजय यादव के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। दोनों के लापता होने के बाद परिजनों ने अज्ञात लोगों पर अपहरण का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।