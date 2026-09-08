Baran News : बारां में 2 बहनों की निमोनिया से मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हडकंप, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निशांत सैनी ने बताया कि झालावाड़ रोड पर निगम कार्यालय के पीछे पंकज विहार कॉलोनी निवासी धनराज सुमन की बेटी इशिका की 25 अगस्त को तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने मेडिकल स्टोर से दवा ली। 28 अगस्त को फिर हालत अधिक बिगड़ने पर शहर में चिकित्सक को दिखाया। बाद में परिजन उसे कोटा ले गए। कोटा में निजी अस्पताल में दिखाने के बाद उसे मैत्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 30 अगस्त को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।