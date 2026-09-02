Rajasthan Nikay Chunav: छबड़ा में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, प्रत्याशी गोलू सुमन भाजपा में शामिल

Chhabra Nagar Palika Election 2026: छबड़ा (बारां)। निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन छबड़ा नगर पालिका के वार्ड 20 में तस्वीर अचानक बदल गई। कांग्रेस की ओर से घोषित प्रत्याशी गोलू सुमन नामांकन दाखिल करने ही नहीं पहुंचे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा चुनाव प्रभारी हेमंत नागर ने गोलू को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल किया। इस वार्ड से भाजपा ने विपिन शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है।