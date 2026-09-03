Baran News: थाने का हेड कांस्टेबल 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एक दलाल भी पकड़ा गया

बारां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की बारां इकाई ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कवाई थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल रामनिवास को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि हेड कांस्टेबल परिवादी को कार्रवाई से बचाने और झूठे मुकदमे में नहीं फंसाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। आरोपी ने रिश्वत की राशि परिवादी के गांव के रहने वाले दलाल हंसराज राठी के माध्यम से ली।