बारां में एक महिला के दो पति का मामला: दूसरे ने चाकू दिखाकर हाईवे पर रोका, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार

बारां। जिले के कवाई कस्बे में मंगलवार को उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा हो गया, जब एक महिला को लेकर दो युवक आमने-सामने आ गए। एक युवक महिला को अपनी पत्नी बताते हुए उसके साथ जा रहा था, तभी दूसरे युवक ने खानपुर रोड स्टेट हाईवे पर उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि युवक ने चाकू निकालकर महिला को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। विवाद बढ़ने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई।