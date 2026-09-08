बारां में एक महिला के दो पति का मामला: दूसरे ने चाकू दिखाकर हाईवे पर रोका, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार

Baran: विवाद के दौरन जुटे लोग (फोटो-पत्रिका)
बारां। जिले के कवाई कस्बे में मंगलवार को उस समय हाईवोल्टेज ड्रामा हो गया, जब एक महिला को लेकर दो युवक आमने-सामने आ गए। एक युवक महिला को अपनी पत्नी बताते हुए उसके साथ जा रहा था, तभी दूसरे युवक ने खानपुर रोड स्टेट हाईवे पर उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि युवक ने चाकू निकालकर महिला को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। विवाद बढ़ने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई।
जानकारी के अनुसार नयागांव खोपर निवासी मुकेश पुत्र रामदयाल अपनी पत्नी के साथ गऊघाट-नयागांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान खानपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप के आगे बूढ़ादीत निवासी 24 वर्षीय कपील कुमार पुत्र बनवारीलाल ने कथित तौर पर उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि कपील ने चाकू दिखाया और महिला को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया।
मौके पर कपील कुमार ने दावा किया कि महिला उसकी पत्नी है और दोनों ने प्रेम विवाह किया है। उसने दोनों की कोर्ट मैरिज होने की बात कही। दूसरी ओर मुकेश ने महिला को अपनी पत्नी बताते हुए कहा कि दोनों की शादी परिवार की रजामंदी से हुई है। एक ही महिला को अपनी पत्नी बताने वाले दोनों युवकों के दावों से मौके पर स्थिति काफी देर तक तनावपूर्ण बनी रही।
घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गए। करीब एक घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई।
कवाई पुलिस के एएसआई आमिर खान के अनुसार थाने में महिला से उसकी इच्छा के बारे में जानकारी ली गई। महिला ने मुकेश के साथ ससुराल जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद पुलिस ने उसे उसकी इच्छा के अनुसार मुकेश के साथ भेज दिया।
वहीं पुलिस ने बताया कि कपील कुमार द्वारा महिला के पति को चाकू दिखाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी युवक को धारदार हथियार लेकर घूमने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों युवकों की ओर से किए गए शादी संबंधी दावों की भी पड़ताल की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग