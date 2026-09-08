Rajasthan: बस में पार्सल किए 2 किलो चांदी के आभूषण, चालक ही लेकर फरार, पुलिस ने दबोचा

राजसमंद। नाथद्वारा में बस के जरिए चंडीगढ़ भेजे गए चांदी के आभूषणों के पार्सल को चालक द्वारा कथित तौर पर हड़पने का मामला सामने आया है। श्रीनाथजी मंदिर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 2 किलो 137 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।