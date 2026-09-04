Rajsamand Accident: रामदेवरा जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, एक की मौत, आठ घायल

हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। घायलों को अस्पताल लाए जाने के बाद वहां अफरा-तफरी का माहौल हो गया। कुंभलगढ़ हिंदू संघर्ष समिति के रजनीश शर्मा, अर्जुन सेन, शांतिलाल सोनी, ख्यालीलाल नागौरी और प्रकाश सेन सहित कई स्थानीय लोग अस्पताल पहुंचे और घायलों की मदद में जुट गए। वहीं मेघवाल समाज के पेमाराम और लक्ष्मण मेघवाल सहित समाज के अन्य लोग भी अस्पताल पहुंचे।