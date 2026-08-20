Nathdwara: 46 दिन बाद कब्र से निकाला शख्स का शव, पत्नी के एक खुलासे से खुली हत्या की पोल

खमनोर थाना क्षेत्र के कराई निवासी प्रार्थिया सीमा देवी पत्नी सुरेश दास ने उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को 29 जुलाई 2026 को दी रिपोर्ट में बताया कि 3 जुलाई को उसके पति सुरेश दास और बड़ा पुत्र अजय गांव के आवरीमाता मंदिर में सो रहे थे। रात्रि करीब 3 से 4 बजे के बीच 4 लोग शराब के नशे में धुत होकर बोतल मंदिर में ले आए और शराब पीने लगे। पति ने उन्हें मंदिर में शराब पीने से रोका तो वे उसके पति के साथ लड़ाई-झगड़ा और मारपीट की। उनमें से एक ने बड़ा पत्थर उठाकर उसके पति के पेट पर मारा, जिससे वह अचेत हो गया।