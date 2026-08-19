श्रीगंगानगर: शादी के 15 दिन बाद भागी दुल्हन, बाड़मेर के दूल्हे से 4.5 लाख ठगे; 7 लाख के लिए बनाया बंधक

श्रीगंगानगर: शादी का झांसा देकर एक युवक से साढ़े चार लाख रुपए ठगने और बाद में सात लाख रुपए की और वसूली के लिए उसे बंधक बनाकर मारपीट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुरानी आबादी पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए फर्जी दुल्हन बनी संदीप कौर उर्फ सोनू और उसकी सगी बहन कुलदीप कौर को गिरफ्तार किया है। अदालत में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस अब तक कुल सात आरोपियों को गिरफ्त में ले चुकी है।