श्रीगंगानगर: सरकारी व्याख्याता ने नशे में दौड़ाई कार, पुलिस ने किया गिरफ्तार, कुछ दिन पहले ही किया था पदभार ग्रहण

अमित रेवाड़ श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ शहर के गांव 22 ए स्थित राजकीय विद्यालय में व्याख्याता पद पर पदस्थापित हैं और कुछ दिन पहले ही पदभार ग्रहण किया था। सीबीइओ पंकज कुमार जांगिड़ ने बताया कि रेवाड़ सुबह करीब 8 बजे स्कूल इंचार्ज को बस स्टैंड से सामान लेने की बात कहकर निकले थे। करीब एक घंटे तक वापस नहीं लौटने पर इंचार्ज ने फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। बाद में पुलिस से शिक्षक के पकड़े जाने की जानकारी मिली। सीबीइओ ने बताया कि मामले में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। कमेटी बुधवार को रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।