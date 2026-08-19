श्रीगंगानगर मंडी भाव: चीनी-गुड़ के दामों में उछाल, स्टॉक की कमी से मंडियों में बढ़ी टेंशन; जानें रेट में तेजी की वजह

अग्रवाल के अनुसार, चीनी के भाव बढ़ने का प्रमुख कारण चीनी मिलों में स्टॉक की कमी है। इस वर्ष सरकार को दिए गए चीनी उत्पादन के आंकड़ों में वास्तविक उत्पादन की तुलना में अधिक उत्पादन बताया गया। सरकार की ओर से चीनी मिलों में उपलब्ध स्टॉक का 15 अगस्त तक भौतिक सत्यापन करवाया गया था, लेकिन इसकी आधिकारिक रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। व्यापारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार, आगामी नवंबर तक चीनी की उपलब्धता को लेकर स्थिति चिंताजनक है। यदि स्टॉक की कमी बनी रही तो आने वाले दिनों में बाजार भाव पर दबाव बढ़ सकता है।