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Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना मंदा, शक्कर में उछाल

किराना बाजार में टेंडर और भाड़ा बढ़ने से शक्कर के भाव में तीन दिन में 400 रुपए का उछाल आया। सोमवार को शक्कर के भाव 5,750 से 5,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Aug 17, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी जिंसों की आवक लगभग 15,000 कट्टे रही। सोयाबीन 200 रुपए, सरसों 150 रुपए और चना 50 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 7,000 कट्टे रही। इसके भाव 300 रुपए की तेजी के साथ 5,000 से 21,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में टेंडर और भाड़ा बढ़ने से शक्कर के भाव में तीन दिन में 400 रुपए का उछाल आया। सोमवार को शक्कर के भाव 5,750 से 5,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

कृषि जिंसों के भाव

जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2,500–2,600
गेहूं एवरेज टुकड़ी2,600–2,650
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2,650–2,750
धान सुगंधा2,800–3,601
धान 1509 नया3,500–4,100
धान 18473,200–4,201
धान 1718-18853,800–4,600
धान दागी1,500–3,300
सोयाबीन5,500–6,200
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6,200–6,351
सरसों7,200–7,881
अलसी8,000–8,950
ज्वार शंकर1,700–2,300
ज्वार सफेद2,800–6,000
बाजरा1,800–2,250
मक्का लाल2,000–2,300
मक्का सफेद2,000–2,300
जौ2,300–2,650
तिल्ली7,000–10,500
मैथी नई5,800–6,600
धनिया बादामी13,500–14,000
धनिया ईगल13,800–14,500
धनिया रंगदार14,500–16,000
मूंग5,500–7,100
उड़द4,500–7,000
चना देशी5,500–5,901
चना मौसमी नया5,300–5,800
चना पेप्सी5,300–5,851
चना डंकी पुराना4,000–4,600
चना काबुली5,500–7,000
लहसुन5,000–21,500

खाद्य तेल के भाव

15 किलो प्रति टिन

तेल/ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2,620
चंबल2,575
सदाबहार2,460
लोकल रिफाइंड2,330
दीप ज्योति2,480
सरसों स्वास्तिक2,950
अलसी2,670
मूंगफली ट्रक3,270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2,900
मूंगफली सोना सिक्का3,120
मूंगफली कटारिया गोल्ड2,930
वनस्पति घी स्कूटर2,175
वनस्पति घी अशोका2,175

अन्य किराना भाव

वस्तुभाव
चीनी5,750–5,800 रुपए प्रति क्विंटल
बासमती चावल9,500–10,500 रुपए प्रति क्विंटल
मूंग दाल8,500–9,000 रुपए प्रति क्विंटल
मोगर9,500–10,000 रुपए प्रति क्विंटल
चना दाल7,400–7,600 रुपए प्रति क्विंटल
तुअर दाल9,700–13,000 रुपए प्रति क्विंटल

देसी घी के भाव

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
मिल्क फूड9,550
कोटा फ्रेश9,100
पारस9,600
नोवा9,500
अमूल9,980
मधुसूदन9,890
परम9,750

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी और सोने के भाव में तेजी रही। चांदी के भाव 2,000 रुपए की तेजी के साथ 2,33,500 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोने के भाव 600 रुपए की तेजी के साथ 1,50,400 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 1,51,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24 K (99.5)1,51,000
गोल्ड 22 K1,39,815
गोल्ड 20 K1,31,304
गोल्ड 18 K1,20,800
गोल्ड 14 K1,06,338

भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

17 Aug 2026 08:40 pm

Published on:

17 Aug 2026 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना मंदा, शक्कर में उछाल

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