Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, सरसों, चना मंदा, शक्कर में उछाल

Kota Mandi
कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी जिंसों की आवक लगभग 15,000 कट्टे रही। सोयाबीन 200 रुपए, सरसों 150 रुपए और चना 50 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन की आवक लगभग 7,000 कट्टे रही। इसके भाव 300 रुपए की तेजी के साथ 5,000 से 21,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में टेंडर और भाड़ा बढ़ने से शक्कर के भाव में तीन दिन में 400 रुपए का उछाल आया। सोमवार को शक्कर के भाव 5,750 से 5,800 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
|जिंस
|भाव (रुपए प्रति क्विंटल)
|गेहूं मिल
|2,500–2,600
|गेहूं एवरेज टुकड़ी
|2,600–2,650
|गेहूं बेस्ट टुकड़ी
|2,650–2,750
|धान सुगंधा
|2,800–3,601
|धान 1509 नया
|3,500–4,100
|धान 1847
|3,200–4,201
|धान 1718-1885
|3,800–4,600
|धान दागी
|1,500–3,300
|सोयाबीन
|5,500–6,200
|सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी
|6,200–6,351
|सरसों
|7,200–7,881
|अलसी
|8,000–8,950
|ज्वार शंकर
|1,700–2,300
|ज्वार सफेद
|2,800–6,000
|बाजरा
|1,800–2,250
|मक्का लाल
|2,000–2,300
|मक्का सफेद
|2,000–2,300
|जौ
|2,300–2,650
|तिल्ली
|7,000–10,500
|मैथी नई
|5,800–6,600
|धनिया बादामी
|13,500–14,000
|धनिया ईगल
|13,800–14,500
|धनिया रंगदार
|14,500–16,000
|मूंग
|5,500–7,100
|उड़द
|4,500–7,000
|चना देशी
|5,500–5,901
|चना मौसमी नया
|5,300–5,800
|चना पेप्सी
|5,300–5,851
|चना डंकी पुराना
|4,000–4,600
|चना काबुली
|5,500–7,000
|लहसुन
|5,000–21,500
|तेल/ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|सोया रिफाइंड फॉर्च्यून
|2,620
|चंबल
|2,575
|सदाबहार
|2,460
|लोकल रिफाइंड
|2,330
|दीप ज्योति
|2,480
|सरसों स्वास्तिक
|2,950
|अलसी
|2,670
|मूंगफली ट्रक
|3,270
|मूंगफली कोटा स्वास्तिक
|2,900
|मूंगफली सोना सिक्का
|3,120
|मूंगफली कटारिया गोल्ड
|2,930
|वनस्पति घी स्कूटर
|2,175
|वनस्पति घी अशोका
|2,175
|वस्तु
|भाव
|चीनी
|5,750–5,800 रुपए प्रति क्विंटल
|बासमती चावल
|9,500–10,500 रुपए प्रति क्विंटल
|मूंग दाल
|8,500–9,000 रुपए प्रति क्विंटल
|मोगर
|9,500–10,000 रुपए प्रति क्विंटल
|चना दाल
|7,400–7,600 रुपए प्रति क्विंटल
|तुअर दाल
|9,700–13,000 रुपए प्रति क्विंटल
|ब्रांड
|भाव (रुपए प्रति टिन)
|मिल्क फूड
|9,550
|कोटा फ्रेश
|9,100
|पारस
|9,600
|नोवा
|9,500
|अमूल
|9,980
|मधुसूदन
|9,890
|परम
|9,750
कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी और सोने के भाव में तेजी रही। चांदी के भाव 2,000 रुपए की तेजी के साथ 2,33,500 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोने के भाव 600 रुपए की तेजी के साथ 1,50,400 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 1,51,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
|कैरेट
|भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
|गोल्ड 24 K (99.5)
|1,51,000
|गोल्ड 22 K
|1,39,815
|गोल्ड 20 K
|1,31,304
|गोल्ड 18 K
|1,20,800
|गोल्ड 14 K
|1,06,338
भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।
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