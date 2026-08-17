17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

स्कूली प्रवेश पाबंदी पर बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर- कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, बच्चों की सुरक्षा और निजता प्राथमिकता

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि नाबालिग छात्रों की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य की गई है।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

Aug 17, 2026

Madan Dilawar

Madan Dilawar (Photo ANI)

कोटा। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक को लेकर शुरू हुए सियासी घमासान के बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है। कोटा में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने स्कूलों में किसी तरह का पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता (प्राइवेसी) की रक्षा करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, जिसके तहत ही नियम तय किए गए हैं।

'अफवाहों पर न दें ध्यान, सुरक्षा के लिए नियम अनिवार्य'

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मुझे कुछ लोगों से सुनने को मिल रहा है कि हमारी सरकार ने स्कूलों में अन्य लोगों के प्रवेश करने या वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक लगा दी है। सरकार ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। स्कूली छात्रों की सुरक्षा सरकार की जवाबदेही है। स्कूलों में नाबालिग बच्चों की तस्वीरें लेने या किसी भी तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत तरीके से स्कूल में प्रवेश करता है, तो इससे विद्यार्थियों की निजता बाधित होती है।

विवाद के बीच सरकार का रुख साफ

उल्लेखनीय है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी 8 सूत्रीय दिशा-निर्देशों के बाद विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने सरकार पर स्कूलों की जर्जर हालत छुपाने का आरोप लगाया था। इस पर शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि स्कूलों में शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाबालिग छात्र-छात्राओं की निजता की सुरक्षा के लिए ही संस्था प्रधान से लिखित अनुमति का प्रावधान लागू किया गया है, न कि किसी पर बेवजह पाबंदी लगाने के लिए।

सरकार आदेश वापस ले,वरना जनता चलाएगी अभियान: गहलोत

इस आदेश को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा शासन में राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दुर्गति किसी से छुपी नहीं है। राजकीय विद्यालयों में टूटी छतें, टपकती कक्षाएं और शिक्षकों के हजारों रिक्त पद इस सरकार की जमीनी हकीकत को बयां कर रहे हैं। गहलोत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा सरकार तुरंत इस आदेश को वापस ले और पारदर्शिता से भागना बंद करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर यह तानाशाही फरमान वापस नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में जनता स्वयं आगे आकर स्कूलों की सच्चाई दिखाने वाला अभियान चलाएगी और इस आदेश की धज्जियां उड़ा देगी।

राजस्थान में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, CJP के आशुतोष रांका ने कहा- स्कूल ठीक करो या हमें गिरफ्तार करो

ये भी पढ़ें
Ashutosh Ranka and Madan Dilawar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 03:57 pm

Published on:

17 Aug 2026 03:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / स्कूली प्रवेश पाबंदी पर बोले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर- कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, बच्चों की सुरक्षा और निजता प्राथमिकता

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा में एक ही चिता पर दो भाइयों का अंतिम संस्कार: छोटे की मौत की खबर सुनकर बड़े भाई ने भी तोड़ा दम

kota brothers death
कोटा

जैविक आदान बनाने का दिया प्रशिक्षण

Rajasthan
कोटा

युवा संसद में प्रणय ने निभाई भागीदारी

Rajasthan
कोटा

जोड़ो..स्वतंत्रता दिवस

Rajasthan
कोटा

न्यायालय परिसर में किया पौधरोपण, हरित परिसर का लिया संकल्प

Rajasthan
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.